На повышение МРОТ с 1 мая потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. На повышение с 1 мая текущего 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) из бюджетов всех уровней потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей, заявил в четверг глава Минтруда Максим Топилин.

"В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 миллиарда рублей... из них объем средств федерального бюджета – 7,5 миллиарда рублей, региональных и муниципальных бюджетов – 31,8 млрд рублей", - приводит цитату министра труда и социальной защиты его пресс-служба.

Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с мая >>

По мнению Топилина, дополнительные траты организаций реального сектора экономики будут составлять 22,7 млрд рублей.

Повышение МРОТ в России в мае должно коснуться 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора экономики.