FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

На повышение МРОТ с 1 мая потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей


Экономика / Макроэкономика / Власть

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. На повышение с 1 мая текущего 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) из бюджетов всех уровней потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей, заявил в четверг глава Минтруда Максим Топилин.

"В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 миллиарда рублей... из них объем средств федерального бюджета – 7,5 миллиарда рублей, региональных и муниципальных бюджетов – 31,8 млрд рублей", - приводит цитату министра труда и социальной защиты его пресс-служба.

Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с мая >>

По мнению Топилина, дополнительные траты организаций реального сектора экономики будут составлять 22,7 млрд рублей.

Повышение МРОТ в России в мае должно коснуться 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора экономики.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ