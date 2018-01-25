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Индекс делового климата IFO в Германии в январе оказался лучше прогноза


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в январе вырос до 117,6 пункта с показателя декабря 2017 года в 117,2 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель снизится до 117,1 пункта с уровня декабря.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии в январе вырос до 127,7 пункта с пересмотренного показателя декабря в 125,5 пункта. Первоначальный показатель прошлого месяца составлял 125,4 пункта. Эксперты предполагали сохранения показателя на первоначальной отметке декабря.

"Экономика Германии начала новый год с динамического старта", - приводятся в сообщении слова президента IFO Клеменса Фюста (Clemens Fuest). В декабре институт опубликовал прогноз, согласно которому рост экономики Германии в 2018 году должен ускориться до максимума с 2011 года в 2,6% после 2,2% в 2017 году.

В то же время, согласно этому же сегодняшнему сообщению IFO, индекс экономических ожиданий в Германии в январе снизился до 108,4 пункта с пересмотренного индикатора декабря в 109,4 пункта. Первоначальный показатель прошлого месяца составлял 109,5 пункта. Аналитики ждали снижения с начального показателя декабря лишь до 109,4 пункта.

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