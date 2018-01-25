Fitch: Саудовская Аравия могла получить до $30 млрд допдоходов в 2017 г от сделки ОПЕК+

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Саудовская Аравия могла получить до 30 миллиардов долларов дополнительных доходов от участия в сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в 2017 году, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

"Основной бенефициар, если говорить об абсолютных цифрах - Саудовская Аравия. В результате роста цены на нефть государство могло получить до 30 миллиардов долларов дополнительных доходов, если предполагать, что в отсутствие сделки цена на нефть держалась бы на уровне 40 долларов в течение года", - сказал он РИА Новости.

Он также отметил, что для Саудовской Аравии сделка носит более критичный характер, чем для России, так как макроэкономическая политика этой страны не такая гибкая, курс реала, в отличие от курса рубля, фиксированный, а цена, при которой балансируется бюджет, хотя и снизилась, остаётся довольно высокой - по оценке МВФ - 73 доллара за баррель в 2017 году.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ранее в четверг сообщил, что дополнительные доходы российского бюджета от участия в сделке ОПЕК+ по итогам 2017 года составили более 800 миллиардов рублей.

"В России фактически действует бюджетное правило по "цене отсечения"- доходная часть бюджета формируется исходя из цены 40 долларов за баррель, остальные доходы поступают в ФНБ. Поэтому бюджет, несмотря на рост нефтегазовых доходов, останется дефицитным - в то же самое время, вырастет объём средств в ФНБ (по оценкам МЭР - на 50 миллиардов). То есть дополнительные доходы пошли не в бюджет, а на возобновление "подушки безопасности"", - пояснил Маринченко.

Он также добавил, что еще один косвенный эффект от сделки - стабилизация курса рубля, который укрепился с 67 рублей за доллар в 2016 до 58 рублей в 2017 году. "Это помогло существенно затормозить инфляцию", - считает аналитик.