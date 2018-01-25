МЭР: Объем прямых иностранных инвестиций в РФ в 2017 г составил $20-25 млрд

ДАВОС, 25 янв - ПРАЙМ. Поток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику ежегодно растет, объем в 2017 году составил 20-25 миллиардов долларов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на сессии "Россия: новый производственный центр" в рамках Всемирного экономического форума.

"Мы видим позитивный тренд в прямых иностранных инвестициях (ПИИ) на протяжении нескольких лет... Этот объем (приток ПИИ - ред.) превысил 20-25 миллиардов долларов в 2017 году", - сказал министр.

"Мы видим возможности для привлечения новых инвестиций в российскую экономику", - добавил он.

В декабре президент России Владимир Путин говорил, что в 2017 году прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов.