FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

МЭР: Объем прямых иностранных инвестиций в РФ в 2017 г составил $20-25 млрд


Компании / Мировая экономика / Экономика / Финансы

ДАВОС, 25 янв - ПРАЙМ. Поток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику ежегодно растет, объем в 2017 году составил 20-25 миллиардов долларов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на сессии "Россия: новый производственный центр" в рамках Всемирного экономического форума.

"Мы видим позитивный тренд в прямых иностранных инвестициях (ПИИ) на протяжении нескольких лет... Этот объем (приток ПИИ - ред.) превысил 20-25 миллиардов долларов в 2017 году", - сказал министр.

"Мы видим возможности для привлечения новых инвестиций в российскую экономику", - добавил он.

В декабре президент России Владимир Путин говорил, что в 2017 году прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ