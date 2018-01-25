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Нацбанк Украины повышает учетную ставку до 16%


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение повысить учетную ставку с действующей в 14,5% до 16% годовых.

Об этом в четверг заявил исполняющий обязанности главы Нацбанка Украины Яков Смолий.

"Правление приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января этого года", - сказал Смолий.

По его словам, более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года.

Максимальной - 30% - учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года. С тех пор она постепенно снижалась, достигнув в мае 2017 года 12,5%. Однако на фоне ускорения инфляции регулятор начал повышение ставки: в октябре и декабре прошлого года она поднималась по 1 процентному пункту, составив в итоге 14,5% годовых.

По данным госстата Украины, инфляция в стране в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.

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Экономика Украины

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