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Нацбанк Украины рассчитывает на $2 млрд от МВФ в 2018 г


Компании / Мировая экономика / Экономика / Финансы

КИЕВ, 25 янв - ПРАЙМ. Нацбанк Украины рассчитывает на получение от Международного валютного фонда (МВФ) около 2 миллиардов долларов в 2018 году,  а также на получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка, заявил исполняющий обязанности главы регулятора Яков Смолий. 

"В текущем году Нацбанк ожидает поступления около 2 миллиардов долларов от МВФ, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка", - сказал Смолий на брифинге в четверг.

Национальный банк Украины намерен инициировать перед министерством финансов страны вопрос проведения переговоров с МВФ по новой кредитной программе, заявил Смолий. 

Здание Национального банка УкраиныНБУ: Сумма обязательств Украины перед МВФ составляет $12,1 млрд

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый. Смолий ранее сообщил, что Нацбанк Украины рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году.

"Мы не начинали еще переговоры, но думаем о том, когда это возможно и на совещании с министерством финансов мы будем инициировать такие переговоры с МВФ",- сказал Смолий.

Он отметил, что срок действующей программы МВФ заканчивается в первом квартале 2019 года.

Как подчеркнул замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, Украина не получила от МВФ по существующей программе помощи еще 8 миллиардов долларов. "Очень важно сейчас концентрироваться на той программе (МВФ – ред.), которая сейчас существует, потому что Украина еще не получила 8 миллиардов долларов", - сказал Сологуб.

Он отметил, что "жизнь могла бы быть совсем другой, если бы Украина до сегодняшнего момента получила на 4 или 5 миллиардов долларов больше, то есть если бы она выполняла эту программу".

При этом, по мнению Сологуба, говорить о новой кредитной программе МВФ "пока преждевременно". Срок действующей программы МВФ заканчивается в первом квартале 2019 года.

"Новая программа сотрудничества с МВФ как неотъемлемая составляющая макрофинансовой стабильности и поддержки золотовалютных резервов Национального банка будет нам необходима исходя из того, что выплаты по обслуживанию внешнего долга имеют пиковую нагрузку на 2019-2020 годы", - уточнил Смолий.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов на Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде. Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.

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