ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

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ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года. Регулятор не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.