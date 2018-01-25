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Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,9 млрд


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,1% и по состоянию на 19 января составили 442,8 миллиарда долларов против 437,9 миллиарда долларов на 12 января, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов по состоянию на 19 января составил 442,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,9 миллиарда долларов США, или на 1,1%, в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота", - говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.

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