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НБУ: Украина в 2018-2020 гг должна выплатить более чем $16 млрд внешнего долга


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 25 янв - ПРАЙМ. Украина должна выплатить более чем 16 миллиардов долларов внешнего долга в 2018-2020 годах, заявил на брифинге в четверг исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре 2017 года сократился почти на 1%, или на 0,74 миллиарда долларов, до 76,29 миллиарда долларов.

"В 2018-2020 годах правительство и НБУ должны выплатить по внешним долгам более чем 16 миллиардов долларов США", - сказал Смолий, добавив, что в связи с этим для Украины критично важное сотрудничество с МВФ по текущей и новой программам помощи.

По его словам, в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращение золотовалютных резервов Украины.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый. И.о. главы Нацбанка Яков Смолий 25 января сообщил, что регулятор рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году.

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Экономика Украины

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