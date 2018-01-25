Драги: Волатильность евро создает неопределенность в прогнозах по инфляции

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Волатильность курса евро на валютных рынках является источником неопределенности при попытках прогнозировать темпы инфляции в еврозоне, заявил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг.

"Наблюдаемая в последнее время волатильность обменного курса представляет собой источник неопределенности, который требует мониторинга в отношении его возможных последствий для среднесрочных перспектив стабильности цен", - сказал Драги.

Он также отметил, что достаточная степень денежного стимулирования по-прежнему необходима для того, чтобы поддерживать основные тенденции по инфляции.

ЕЦБ несколько лет назад ввел ряд нестандартных мер денежно-кредитной политики. Среди них - программа количественного смягчения (QE), или так называемая расширенная программа покупок активов (APP), в рамках которой приобретаются бумаги частного и государственного сектора. Главная цель нестандартных мер — увеличение инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе.

Регулятор по итогам заседания в четверг сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года. Кроме того, ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.