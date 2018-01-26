ФАС предлагает ужесточить уголовное наказание за картели‍

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступило с предложением об ужесточении борьбы с картельными сговорами, а также определять меру вины владельцев бизнеса за картели вплоть до конфискации имущества акционеров компаний, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

Руеководитель ФАС рассказал изданию, что ведомство внесло в кабинет министров пакет поправок в российское законодательство. В частности, в части ужесточения ответственности для владельцев бизнеса и вплоть до расширения полномочий антимонопольных инспекторов.

В целом данные поправки в правительстве были поддержаны, отметил Артемьев.

Другие правки ФАС планирует внести в Уголовный кодекс РФ. В том числе - ввести уголовную ответственность для акционеров компаний, а также для топ-менеджмента и членов совета директоров: более жесткую, чем для рядовых служащих.