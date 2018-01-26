ЦСР: Мигранты составляют около 10% рабочей силы РФ

МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. C конца 2000-х в России наблюдается сокращение трудоспособного населения, сообщается в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР). Общая убыль трудоспособного населения, по разным прогнозам, составит от 11 до 13 миллионов человек к 2030 году. В двадцатые годы снижение должно замедлиться, а к ближе к тридцатым – прекратиться. Эксперты ЦСР считают, что решением проблемы убыли населения, в частности, трудоспособного может стать активное привлечение мигрантов.

К началу текущего десятилетия временная международная миграция уже достигла значительных масштабов: численность иностранцев, пребывавших на территории России, колебалась в течение каждого года от 10 до 12 миллионов человек. Трудовых мигрантов среди них было порядка 5-6 миллионов человек, а в 2013–2014 годах максимальные значения достигали 7 миллионов человек. На сегодняшний день в России мигранты составляют порядка 10% рабочей силы.

География и численность миграции

Единовременно в России пребывает около 4 миллионов мигрантов, выходцев из дальнего зарубежья среди них всего около 150-170 тысяч, большая часть из которых приезжает из Китая, КНДР и Вьетнама. Подавляющее большинство иностранных работников - выходцы из стран бывшего СССР (в основном из Узбекистана и Таджикистана), доля которых составляет около 95%.

Однако в момент кризиса в 2015-2016 годах на фоне девальвации рубля и сжатия российского рынка труда отмечалось заметное снижение трудовой миграции. В первую очередь сокращение затронуло контингент мигрантов из дальнего зарубежья, а в пределах СНГ — из тех же упомянутых выше среднеазиатских государств (снижение составляло до 15%, или до 2,2 млн человек в год). В 2017 году трудовая миграция вновь начала расти, но докризисных значений пока не достигла.

Одновременно все эти годы растет численность мигрантов из Киргизии — в связи с вступлением этой страны в ЕАЭС и появлением возможности трудиться в России без разрешительных документов. В то же время с каждым годом сокращается число трудовых мигрантов из Молдавии и с Украины — у выходцев из этих стран есть альтернатива в виде выезда на работу в западные государства (особенно с учетом введенного безвизового режима с Европой).

Эксперты ЦСР приходят к выводу, что ближайшей перспективе (до середины двадцатых годов) без такого ресурса, как иностранная трудовая миграция, российскому рынку труда не обойтись. По их мнению, по сравнению с другими драйверами экономического роста меры миграционной политики окажутся более простыми в разработке и реализации.