Эксперты Кудрина предложили ввести в России грин-карты для мигрантов

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российский рынок труда теряет привлекательность для мигрантов, а без них восполнить сокращение трудоспособного населения страны не получится, утверждают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).

В условиях сокращения трудоспособного ​населения (общая убыль до 2030 года составит от 11 млн до 13 млн человек) российский рынок труда не сможет обойтись без иностранной трудовой миграции, отмечают эксперты ЦСР. "Особенно 2017 год нам показал, что без миграции население России поддерживаться на неизменном уровне не может", — сообщил ведущий научный сотрудник института демографии ВШЭ и один из авторов доклада Никита Мкртчян, передает РБК.

Сокращение населения России в возрасте 20–64 лет продлится до конца 2020-х годов, отметил он. "У нас еще только началось сокращение реального населения в трудоспособном возрасте, и самый большой убыток только предстоит… Если естественная убыль населения уйдет за значения 200–300 тыс. человек, то нынешнего миграционного прироста для ее компенсации попросту не хватит", — указал эксперт.

Внутренняя мобильность не может компенсировать дефицит работников на рынке труда, резервов для роста внутренней миграции нет, подчеркивает Мкртчян. Российская периферия стремительно пустеет, за пределами крупных городов население в результате миграции сокращается на 0,5 млн человек в год. "Только небольшая международная миграция, 250–300 тыс. человек в год, поддерживает всех. В российской периферии, сельской местности, малых городах, она не то что компенсирует потери от депопуляции, но в какой-то мере, на 40–70%,​ восполняет отток в Москву", — отметил он.

При сохранении текущих экономических условий для основных доноров трудовой миграции в Россию — стран СНГ — привлекательность российского рынка труда будет снижаться, а сокращение притока иностранных работников, начавшееся в 2015 году, продолжится. Численность работников из Узбекистана и Таджикистана уменьшалась в 2015–2016 годах в пределах 15% в сравнении с показателями 2014 года. Из-за кризиса, санкций, падения курса рубля и без того небольшое число квалифицированных мигрантов резко сократилось. Если в 2014 году 158,6 тыс. специалистов оформили разрешение на работу в России, то в 2015 году их стало 22,1 тыс., в 2016-м — 14,2 тыс. человек.