Рождаемость в России снизилась в 2017 году на 10,9%

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год рождаемость в России снизилась на 10,9% по отношению к 2016 году, смертность снизилась на 3,9%.

Такие данные по естественному движению населения в России за январь-декабрь 2017 года опубликовал Росстат.

Как следует из доклада, за прошедший год в стране родились 1,6899 млн человек, это на 203,4 тысячи человек меньше, чем в 2016 году.

Смертность по отношению к 2016 году снизилась на 63,6 тысячи человек: 1,8243 млн человек в прошлом году.

Естественная убыль населения составила в 2017 году 134,4 тысячи человек. В 2016 году был зафиксирован прирост населения на 5,4 тысячи человек.

Число зарегистрированных браков в РФ за 2017 год составило 1,0497 млн, это на 63,9 тыс больше, чем за 2016 год. Выросло и число разводов в стране - на 3,1 тысячи. В прошлом году брак расторгли 611,4 тысячи пар, в 2016 году было зарегистрировано 608,3 тыс расторжений брака.