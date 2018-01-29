Заключено соглашение профсоюзов, работодателей и кабмина РФ нацеленное на моногорода

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Генеральное соглашение между правительством РФ, профсоюзами и работодателями предусматривает содействие обеспечения сбалансированности бюджетов регионов и подготовку предложений по развитию экономики моногородов и территорий с низким экономическим потенциалом.

Проект генсоглашения на 2018-2020 годы сформирован с учетом реализации социально-экономических задач на среднесрочную перспективу. Президент России Владимир Путин примет участие в подписании соглашения, которое состоится в понедельник.

Как отмечается в документе, также предполагается совершенствовать меры по сокращению различий в уровне и качестве жизни граждан РФ, проживающих в различных регионах, в том числе депрессивных. Кроме того, соглашение предусматривает анализ переданных российским субъектам полномочий, оказывающих значимое влияние на социально-экономические процессы, содействие развитию социальной сферы и повышению базовых соцуслуг, предотвращение возникновения очагов социальной напряженности.