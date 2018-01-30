Безработица в Японии в декабре выросла до 2,8% - больше прогноза

МОСКВА, 30 янв ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре выросла до 2,8% с показателя предыдущего месяца в 2,7%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель сохранится на уровне ноября.

При этом число безработных в стране в декабре составило 1,74 миллиона человек, что на 190 тысяч (на 9,8%) меньше аналогичного показателя прошлого года. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 43,8 миллиона человек, снизившись на 40 тысяч человек в годовом выражении.