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Минфин США: "Кремлевский доклад" не является санкционным, это рекомендации


Экономика

ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Министерство финансов США, которое во вторник представило "кремлевский список" конгрессу страны, отмечает, что данный документ не является санкционным, а только лишь содержит рекомендации.

"Включение отдельных лиц или организаций в какую-либо часть отчета не налагает санкции на этих физических или юридических лиц. Он также не создает каких-либо других ограничений, запретов или ограничений на отношения с такими лицами", - поясняется в релизе.

Вид на Московский Кремль. Архивное фотоМинфин США опубликовал "кремлевский список" лиц, которые могут попасть под санкции

Ранее минфин США опубликовал так называемый "кремлевский список" лиц, которые могут попасть под новые санкции в отношении России.

В документе перечислены 114 российских политиков и 96 представителей бизнеса. В частности, в список вошло все руководство администрации президента РФ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы ряда министерств и ведомств, миллиардеры и главы государственных компаний.

 

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