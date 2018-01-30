Минфин США: "Кремлевский доклад" не является санкционным, это рекомендации

ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Министерство финансов США, которое во вторник представило "кремлевский список" конгрессу страны, отмечает, что данный документ не является санкционным, а только лишь содержит рекомендации.

"Включение отдельных лиц или организаций в какую-либо часть отчета не налагает санкции на этих физических или юридических лиц. Он также не создает каких-либо других ограничений, запретов или ограничений на отношения с такими лицами", - поясняется в релизе. Минфин США опубликовал "кремлевский список" лиц, которые могут попасть под санкции

Ранее минфин США опубликовал так называемый "кремлевский список" лиц, которые могут попасть под новые санкции в отношении России.

В документе перечислены 114 российских политиков и 96 представителей бизнеса. В частности, в список вошло все руководство администрации президента РФ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы ряда министерств и ведомств, миллиардеры и главы государственных компаний.