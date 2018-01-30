ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 2,7%, как и ожидалось

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2017 года составил 0,6% в квартальном выражении и 2,7% - в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Показатель полностью совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков.

В третьем квартале ВВП вырос как для еврозоны, так и для ЕС на 0,7% в квартальном выражении и на 2,8% в годовом. ВВП ЕС в четвертом квартале вырос на 0,6% в квартальном выражении, а в годовом - на 2,6%.

За 2017 год показатель вырос для еврозоны и ЕС на 2,5%.