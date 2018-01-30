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РФ воздержится от ответных шагов после публикации "кремлевского списка"


Экономика

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник, комментируя публикацию "кремлевского списка" минфином США, заявил, что Москва воздержится от ответных шагов в отношении Вашингтона и будет следить за развитием ситуации.

Об этом он заявил в ходе встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе.

Путин пошутил, что обиделся на то, что его не включили в так называемый "кремлевский доклад".

Он отметил, что Россия хочет развивать отношения с США и не заинтересована в их сворачивании.

Президент добавил, что Москва может обойтись без совместной работы с США, но в этом заинтересованы все стороны, и глупо сводить все до нуля.

Путин также считает, что причастные к составлению "кремлевского списка" наносят удар по руководству США.

Читайте подробнее про публикацию "кремлевского списка" в материале >>

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