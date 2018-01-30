Доля убыточных организаций в РФ в январе-ноябре выросла до 28,2%

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-ноябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3 процентного пункта и составила 28,2%, сообщил Росстат во вторник.

В январе-ноябре 2017 года, по оперативным данным ведомства, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил плюс 9,41 триллиона рублей (33,6 тысячи организаций получили прибыль в размере 10,92 триллиона рублей, 13,2 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,51 триллиона рублей).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в январе-ноябре составила 28,6% (против 29% годом ранее), в обрабатывающих производствах - 25,3% (против 24,9%). В строительстве убыточными оказались 27,2% (против 26,1% годом ранее).

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе-октябре понесли убытки 20,9% компаний против 19,4% годом ранее; в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - 17,8% против 16,8% годом ранее.