СМИ: Фигуранты "кремлевского доклада" потеряли $1,1 млрд за день‍

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Совокупное состояние российских миллиардеров, которые стали фигурантами так называемого "кремлевского доклада" Минфина США, за день упало на $1,1 млрд, пишет РБК.

"В целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно — могло быть и хуже", - пишет издание.

После того, как накануне Минфин США опубликовал свой доклад, где оказались 96 представителей российского бизнеса, их совокупное состояние сократилось на $1,06 млрд по состоянию на 21:00 мск 30 января. На этот момент Московская и Лондонская биржи, где торгуются главные активы миллиардеров РФ, уже закрылись.

Больше всего подешевели в абсолютном выражении активы Вагита Алекперова, владельца "Лукойла". Он стал "беднее" на $226 млн. Глава НЛМК Владимир Лисин потерял $205 млн, владелец "Полюса" Сулейман Керимов - $102 млн.

За основу своих расчетов РБК ссылается на данные онлайн-рейтинга Forbes.