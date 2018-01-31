НБУ: Платежный баланс Украины по итогам 2017 г сведен с профицитом в $2,6 млрд

КИЕВ, 31 янв - ПРАЙМ. Третий год подряд платежный баланс Украины сведен с профицитом - в 2017 году он вырос по сравнению с 2016 годом с 1,3 миллиарда долларов до 2,6 миллиарда долларов, сообщает Нацбанк Украины.

"Третий год подряд платежный баланс Украины сведен с профицитом. Более того, в 2017 году профицит платежного баланса существенно вырос по сравнению с 2016 годом – с 1,3 миллиарда долларов США до 2,6 миллиарда долларов США, по предварительным данным", - говорится в сообщении Нацбанка.

Сообщается, что по итогам 2017 года дефицит текущего счета платежного баланса составил 3,8 миллиарда долларов и практически соответствовал уровню предыдущего года (3,5 миллиарда долларов), несмотря на негативное влияние от прекращения торговли с неконтролируемыми Киевом территориями Донбасса и низкий урожай сельскохозяйственных культур. Однако расширение дефицита торговли товарами из-за этих факторов и дальнейшее наращивание инвестиционного импорта было частично компенсировано устойчивым ростом частных переводов и экспорта услуг.

В то же время чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 6,4 миллиарда долларов (по сравнению с 4,7 миллиарда долларов в 2016 году). По данным Нацбанка, в отличие от предыдущего года государственный сектор играл значительную роль в поступлении капитала – правительство активно привлекало валютные ресурсы как на внешнем, так и на внутреннем рынках.