Внешний госдолг Белоруссии за 2017 г вырос на 22,6%, до $16,7 млрд

МИНСК, 31 янв - ПРАЙМ. Внешний госдолг Белоруссии в 2017 году вырос на 22,6%, до 16,7 миллиарда долларов, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов страны.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2018 года составил 16,7 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,1 миллиарда долларов (с учетом курсовых разниц), или на 22,6%", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, в 2017 году привлечены внешние государственные займы на сумму 4,04 миллиарда долларов. В том числе привлечено 1,4 миллиарда от размещения еврооблигаций, 1,3 миллиарда долларов займов от правительства и банков РФ, 800 миллионов долларов – от Евразийского фонда стабилизации и развития, 306,6 миллиона долларов – от банков КНР, 159,4 миллиона долларов – от МБРР, 65,2 миллиона долларов – от ЕБРР и СИБ.

Как отмечается в сообщении, погашение внешнего госдолга с начала 2017 года составило свыше 1 миллиарда долларов, в том числе 364,3 миллиона долларов погашено правительству РФ, 353,1 миллиона долларов – Евразийскому фонду стабилизации и развития, 245,8 миллиона долларов – банкам КНР, 62,1 миллиона долларов – МБРР, 3,6 миллиона долларов – США, 0,5 миллиона долларов – ЕБРР и СИБ.

По информации Минфина, внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2018 года составил 9,2 миллиарда белорусских рублей (около 4,6 миллиарда долларов), уменьшившись с начала года на 10,3%. За январь-декабрь 2017 года размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физлиц на 449,9 миллиона долларов и 200 миллионов белорусских рублей (около 100 миллионов долларов). Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физлиц на 1,29 миллиарда долларов и 189,7 миллиона белорусских рублей (около 95 миллионов долларов).

Госдолг Белоруссии на 1 января 2018 года составил 42,2 миллиарда белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 14,1%.