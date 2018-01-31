Инфляция в РФ за неделю была нулевой, с начала года набрала 0,3%

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Инфляция в РФ за неделю с 23 по 29 января была на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 0,3%, сообщает Росстат в среду.

В период с 1 по 9 января инфляция в РФ составила 0,2%, с 10 по 15 января, а также с 16 по 22 января потребительские цены выросли на 0,1%.

За прошедшую неделю цены на мороженую рыбу, творог, пшено и соль выросли на 0,2-0,5%. Одновременно свинина, куры, куриные яйца, сахар-песок и гречневая крупа подешевели на 0,3-0,7%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, лук, морковь и яблоки — 0,6-1,4%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 1,2% и 0,7% соответственно.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%