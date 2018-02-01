Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 52,1 пункта

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 52,1 пункта против 52 пунктов в декабре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, превысил декабрьский показатель 52 балла, и составил 52,1 балла. Последний индекс PMI свидетельствует о существенном улучшении рыночной конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях. Более того, общий рост ускорился до шестимесячного максимума", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после незначительного сокращения в декабре, новые заказы из-за рубежа вернулись к росту. Более высокий мировой спрос на сырье увеличил давление на поставщиков с удлинением сроков поставок. В январе уровень производства в российских обрабатывающих отраслях увеличился, и темпы роста ускорились до максимальных с июля 2017 года. При этом участники исследования, как правило, объясняли рост объемов производства увеличением объемов новых заказов и усилением спроса со стороны клиентов, отмечается в сообщении.

"Результаты последнего исследования свидетельствуют о надежном начале года, IHS Markit в настоящее время прогнозирует рост промышленного производства в 2018 году в размере 1,7% годовых. Несмотря на более высокий мировой спрос на сырье и материалы, оказывающий дополнительное давление на поставщиков, инфляция как закупочных, так и отпускных цен остается приглушенной в контексте исторических данных исследования. Кроме того, многие прогнозируют дальнейшее сокращение процентных ставок в течение 2018 года", - отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

Она также пояснила, что производители, по-прежнему, оптимистичны относительно роста объемов производства в ближайшие двенадцать месяцев, при этом степень оптимизма повысилась до четырехмесячного максимума в январе. Ряд участников исследования сообщили, что позитивные настроения отразили более благоприятные условия глобального спроса, говорится в сообщении.