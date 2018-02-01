МВФ оценил рост экономики на Украине в 2017 г на уровне 2%

КИЕВ, 1 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает рост экономики на Украине в 2017 году на уровне 2%, заявил в четверг глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман.

МВФ ранее прогнозировал, что рост экономики на Украине составит 2%.

"Было определенное возобновление роста, в прошлом году он составил 2%", - заявил Люнгман в ходе конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией.

По его словам, в 2018 году рост ВВП ожидается на уровне 3-3,5%. Однако Люнгман отметил, что этот показатель ниже, чем в странах Европы и украинцы не ощутят улучшения качества жизни.

Правительство Украины в мае 2017 года прогнозировало рост экономики на 1,8%. При этом Нацбанк Украины прогнозировал сначала рост ВВП до конца года на 1,6%, но позже, в октябре, повысил ожидания до 2,2%. ЕБРР в ноябре сохранил свой прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, в 2018 году — на уровне 3%.

Национальный банк Украины ранее заявил об усилении рисков того, что рост реального ВВП по итогам 2017 года может оказаться несколько ниже прогнозируемых 2,2%.