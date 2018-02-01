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ЦБ видит пространство для смягчения ДКП на ближайшем заседании


Экономика / Макроэкономика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - ПРАЙМ. Банк России видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 9 февраля, но не исключает и паузы в снижении ключевой ставки, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы видим пространство для смягчения ДКП. И конечно, размер шага будем рассматривать на следующей неделе и на заседании совета директоров. Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижение ставки, не исключаем разный шаг", - сказала глава ЦБ.

Говоря о курсе национальной валюты Набиуллина заявила, что риски ослабления рубля из-за внешних факторов снизились. "Когда я говорила, что ослабли девальвационные риски, я прежде всего имела ввиду динамику цен на нефть. Раньше в базовом сценарии мы предполагали снижение цен на нефть и соответствующее ослабление курса. Это был девальвационный риск, который мог подтянуть инфляцию вверх. Сейчас мы такого риска не видим", - отметила глава регулятора.

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