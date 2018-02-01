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Минпромторг РФ предложил ввести единый стандарт региональной промышленной политики


Экономика

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает утвердить единый стандарт региональной промышленной политики и консолидировать все ресурсы экспортной поддержки в Российском экспортном центре (РЭЦ) для наращивания несырьевого экспорта регионов РФ, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы предлагаем утвердить единый стандарт региональной промышленной политики. На него будут ориентироваться все субъекты Федерации в развитии и технологического, и, самое главное, экспортного потенциала территорий. В прошлом году вместе с Российским экспортным центром мы протестировали в 22 пилотных регионах общие подходы к наращиванию несырьевого экспорта", - сказал министр на заседании президиума Госсовета по развитию промышленности в регионах.

Он напомнил, что сейчас действует 17 федеральных мер поддержки, которые администрируют три отдельные структуры – РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк.

"Мы предлагаем создать на базе Российского экспортного центра, по сути, единое окно и консолидировать все ресурсы поддержки экспорта и все механизмы, которые у нас на сегодняшний день (есть - ред.), наделив РЭЦ (полномочиями) распорядителя бюджетных средств. Это обеспечит комплексное продвижение продукции предприятий регионов на внешних рынках", - заявил Мантуров.

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