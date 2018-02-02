Инфляционные ожидания россиян остаются вблизи исторических минимумов

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ в январе сохранились вблизи исторических минимумов, 8,9%, следует из сообщения регулятора.

"При этом всё больше россиян рассчитывают на рост потребительских цен вблизи 4%, как в пределах года, так и на горизонте трех лет", - говорится в сообщении со ссылкой на данные опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Отмечается, что в прошлом году инфляция замедлилась до рекордных 2,5%. Это оказывало влияние на инфляционные ожидания граждан и на их оценку темпов роста цен. В итоге оба показателя к концу года опустились до исторических минимумов. При этом разрыв между наблюдаемой и прогнозируемой россиянами на год вперед инфляцией сократился до минимального значения в 1 процентный пункт. Поясняется, что это может свидетельствовать о том, что все большее число опрошенных осознают замедление темпов инфляции.

В четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционные ожидания в России все еще не соответствуют цели ЦБ, они не заякорены и могут реагировать на внешние и внутренние факторы.