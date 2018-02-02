ФНБ в январе снизился на 0,6% - до 3,73 трлн руб

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) за январь 2018 год сократился на 0,6%, до 3,73 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.

По состоянию на 1 февраля 2018 года объем ФНБ составил 3,73 триллиона рублей, что эквивалентно 66,26 миллиарда долларов, против 3,753 триллиона рублей (эквивалент 65,15 миллиарда долларов) на 1 января 2018 года.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ, по данным на 1 февраля 2018 года, размещено 15,65 миллиарда долларов, 15,14 миллиарда евро, 3,35 миллиарда фунтов стерлингов и 0,08 миллиарда рублей, на депозитах в ВЭБе - 575,29 миллиарда рублей.

В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения инвестировано 3 миллиарда долларов средств ФНБ; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 миллиарда рублей и 4,11 миллиарда долларов; в привилегированные акции банков - 278,99 миллиарда рублей. Кроме того, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных правительством, по состоянию на 1 февраля 2018 года размещено 164,43 миллиарда рублей.

При этом в январе 2018 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ: на депозитах во Внешэкономбанке - в сумме 2,29 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,04 миллиарда долларов, на депозите в ВТБ - в сумме 1,05 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,02 миллиарда долларов, от размещения в ценные бумаги российских эмитентов в сумме 0,323 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,01 миллиарда долларов.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в январе 2018 года составил 3,66 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,06 миллиарда долларов.