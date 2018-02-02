ЦБ прогнозирует рост экономики РФ в I полугодии 2018 г на уровне 1-1,5%





МОСКВА, 2 фев ПРАЙМ. Банк России прогнозирует рост ВВП РФ в первом полугодии в годовом выражении в 1-1,5%, говорится в опубликованном регулятором информационно-аналитическом комментарии.

Росстат в четверг опубликовал предварительную оценку роста ВВП РФ по итогам 2017 года в 1,5%, что существенно хуже официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%.

"В первом полугодии 2018 года темпы прироста ВВП в годовом выражении оцениваются на уровне 1-1,5%. Способствовать этому будет потребительский и инвестиционный спрос, увеличение которого поддержит рост производства", - говорится в документе.

Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает ускорение роста ВВП в 2018 году до 2,1%, в 2019 году - до 2,2%, в 2020 году - до 2,3%.