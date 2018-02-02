НБУ: Прекращение сотрудничества с МВФ повышает риски дефолта

КИЕВ, 2 фев - ПРАЙМ. Угроза досрочного прекращения сотрудничества Киева с МВФ увеличит вероятность дефолта по внешним государственным обязательствам, говорится в инфляционном отчете Нацбанка Украины, опубликованном на сайте регулятора.

В январе замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что неполучение Украиной нового транша МВФ до конца второго квартала 2018 года с высокой вероятностью будет означать, что текущая программа кредитования прекращена. По данным Нацбанка, сумма финансовых обязательств Украины перед МВФ составляет 12,1 миллиарда долларов.

"НБУ видит ряд рисков для реализации базового прогнозного сценария. Основным экономическим риском НБУ считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и продолжения программы с МВФ на фоне высоких объемов погашения внешних долгов в последующие годы. Сценарий досрочного прекращения программ с МВФ предусматривает ухудшение условий доступа на международные финансовые рынки и приведет к усилению девальвационных и инфляционных ожиданий, а также к росту вероятности дефолта по внешними государственным обязательствам, пик выплат по которым приходится на 2019 год", - говорится в сообщении.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. Так, президент Украины Петр Порошенко 26 января заявил, что страна уже на 80% выполнила свои обязательства перед МВФ и рассчитывает получить очередной транш до апреля, а премьер Владимир Гройсман в тот же день сказал, что транш может поступить в первом полугодии, включая июнь.