Предпринимательская уверенность в РФ в январе выросла в добыче и обработке

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в январе повысился в добывающих и обрабатывающих производствах на 2 процентных пункта в каждой отрасли, свидетельствуют данные Росстата по итогам исследования 3,7 тысячи организаций.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысился в добывающих производствах с минус 2% до 0%, в обрабатывающих производствах с минус 5% до минус 3%, понизился – в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 3% до минус 1%", — говорится в сообщении Росстата.

В январе 2018 года экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной – 79% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно – 10% и 75% респондентов. Вместе с тем, число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов превышает число пессимистов в добыче полезных ископаемых на 4 процентных пункта и на 5 процентных пунктов число пессимистов превышает число оптимистов в обрабатывающих производствах.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 23% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 32%. При этом число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 18 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 26 процентных пунктов.

Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в январе 2018 года в добыче полезных ископаемых составил 69%, в обрабатывающих производствах – 62%. Почти 90% респондентов в добыче полезных ископаемых и 91% в обрабатывающих производствах считают, что их производственные мощности обеспечат удовлетворение ожидаемого в ближайшие шесть месяцев спроса на продукцию, из них 6% и 12%, соответственно, указывают на избыточность имеющихся мощностей.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.