Украина в 2018 г должна направить $6,3 млрд на погашение госдолга

КИЕВ, 2 фев - ПРАЙМ. Украина в 2018 году должна выплатить около 6,3 миллиарда долларов государственного долга, из них около 1,6 миллиарда - Международному валютному фонду (МВФ), говорится в программе управления государственным долгом на 2018 год, обнародованной в пятницу на сайте минфина страны.

"В 2018 году платежи по погашению государственного долга запланированы в объеме 175,725 миллиарда гривен (около 6,3 миллиарда долларов), из которых 114,024 миллиарда гривен (4,1 миллиарда долларов), или 64,9%, составляют платежи по внутреннему долгу, а 61,701 миллиарда гривен (около 2,2 миллиардов долларов), или 35,1%, - платежи по внешним долгам", - говорится в программе.

Согласно программе, погашение обязательств перед МВФ на текущий год запланировано в объеме 43,795 миллиарда гривен (около 1,6 миллиарда долларов), перед МБРР - 8,337 миллиарда гривен (около 300 миллионов долларов), перед ЕБРР - 3,817 миллиарда гривен (около 135 миллионов долларов).

Объем платежей по обслуживанию госдолга на 2018 год прогнозируется в сумме 130,2 миллиарда гривен (около 4,7 миллиарда долларов), из которых 79,34 миллиарда гривен (около 2,8 миллиарда долларов), или 60,9%, - платежи по внутреннему долгу, 50,86 миллиарда гривен (около 1,83 миллиарда долларов), или 39,1%, - платежи по внешним долгам.

В том числе по реструктуризированным еврооблигациям 2015 года Украина должна выплатить 27,31 миллиарда гривен (около 1 миллиарда долларов), по еврооблигациям 2017 года - 6,66 миллиарда гривен (около 240 миллионов долларов), по кредитам МВФ и МБРР – 5,2 миллиарда гривен (около 190 миллионов долларов) и 3,11 миллиарда гривен (около 112 миллионов долларов) соответственно.