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ФАС: Введение дифференциации тарифов на вывоз мусора может начаться пилотными проектами


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Власти РФ могут начать введение дифференцированного тарифа на обращение с бытовыми отходами с пилотных проектов в ряде регионов, в настоящее время этот вопрос обсуждается с министерствами, сообщил РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.

Газета "Коммерсант" ранее в пятницу сообщила, что по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака ФАС собирает предложения заинтересованных ведомств, в частности, Минприроды, Минстроя и Минпромторга, по вопросу введения дифференцированного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с отходами.

Предполагается при этом, что тарифы будут различаться в зависимости от вида твердых коммунальных отходов (ТКО). Например, в Минприроды предлагают механизм стимулирования граждан отдельно собирать пластик, стекло и бумагу с помощью пониженного тарифа.

"В настоящее время мы собираем предложения из федеральных органов исполнительной власти, после чего будет проведен анализ тарифных последствий. Вероятно, будет необходимо внести поправки в ряд актов, регламентировать саму процедуру раздельного сбора мусора", - рассказал Королев. "Не исключено, что нужны и пилотные проекты. Сейчас этот вопрос обсуждается с министерствами", - добавил замглавы ФАС.

Распоряжением правительства 25 января была утверждена стратегия развития промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления до 2030 года. Ее целью является минимизация количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, развитие для этого технологической и машиностроительной базы.

Как отмечали в Минпромторге, на реализацию мероприятий стратегии может потребоваться 5 триллионов рублей до 2030 года, или по 385 миллиардов рублей в год. Эти средства могут быть привлечены от госкорпораций и крупных компаний, международных финансовых институтов, частных инвесторов и за счет господдержки.

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