Минфин США: Санкции на госдолг РФ негативно скажутся на глобальных финрынках и бизнесе

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Распространение санкций на госдолг РФ может оказать отрицательное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес, пишет агентство Блумберг со ссылкой на доклад министерства финансов США.

Новые санкции в отношении российского госдолга могут дестабилизировать финансовые рынки за пределами России и иметь "негативные побочные эффекты для глобальных финансовых рынков и бизнеса", цитирует агентство текст документа. Госдеп не исключил санкций против компаний, ведущих бизнес с оборонным сектором РФ

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые санкции против России будут введены в ближайшем будущем, Вашингтон уже работает над ними. Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Согласно данным Банка России, доля ОФЗ РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь 2017 года снизилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с октябрем и на 1 декабря составила 32,1%. Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 декабря до 2,183 триллиона рублей с 2,184 триллиона рублей на 1 ноября.

Агентство Блумберг со ссылкой на доклад Минфина США считает, что распространение санкций на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор и может повлечь ответные меры против интересов США.

Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 декабря вырос до 6,798 триллиона рублей против 6,687 триллиона рублей месяцем ранее.