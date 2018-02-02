Индекс потребительских настроений в США в январе снизился до 95,7 пункта - лучше прогноза

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, снизился до 95,7 пункта с 95,9 пункта в декабре, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что индикатор снизится до 95 пунктов. Предварительная оценка составляла 94,4 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США в январе, по окончательной оценке, снизился до 110,5 пункта с декабрьского уровня в 113,8 пункта. Предварительная оценка показателя составляла 109,2 пункта. Индекс экономических ожиданий вырос до 86,3 пункта с 84,3 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 84,8 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.