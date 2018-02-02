Минфин США: Эффект от санкций против долга РФ будет нивелирован без их поддержки в ЕС

ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Эффект от возможных санкций против суверенного долга РФ может быть нивелирован, если Евросоюз не введет таких же санкций со своей стороны, говорится в специальном докладе минфина США, опубликованном на сайте агентства Bloomberg. Минфин США: Санкции на госдолг РФ негативно скажутся на глобальных финрынках и бизнесе

"Расширение санкций США, включая сделки с новым российским суверенным долгом, без соответствующих ответных мер ЕС и других партнеров США могут подорвать совместные усилия по поводу санкций", - говорится в документе.

Там же отмечается, что речь идет, в первую очередь, именно о европейских партнерах, которые играют важную роль на этом рынке.