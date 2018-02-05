Индекс PMI в сфере услуг РФ в январе снизился до 55,1 пункта

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в январе снизился до 55,1 пункта с декабрьского уровня в 56,8 пункта, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. "Участники исследования сообщали о благоприятных экономических условиях и увеличении объемов новых заказов. И хотя темпы роста деловой активности были выше тренда в этой серии, они опустились до трехмесячного минимума", - говорится в сообщении.

Российский совокупный индекс IHS Markit (охватывающий обрабатывающие отрасли и сферу услуг) опустился с декабрьского показателя 56 баллов до 54,8 балла в январе. Небольшое ускорение в обрабатывающих отраслях было перевешено ослаблением роста деловой активности в сфере услуг. Несмотря на то, что рост новых заказов в сфере услуг продолжился в январе, темпы этого роста замедлились до минимальных с августа 2017 года, отмечает Markit.

Средние цены за услуги выросли лишь незначительно, и были вторыми минимальными с марта 2017 года. Некоторым участникам удавалось переложить часть возросших расходов на плечи клиентов, однако, у других участников исследования такой возможности не было в силу конкурентного давления. Производители, наоборот, указали на незначительное ускорение инфляции отпускных цен, отмечается в сообщении.

При этом незавершенные заказы в компаниях российской сферы услуг продолжали сокращаться в январе, темпы снижения ускорились до максимальных с апреля 2016 года. Кроме того, темпы роста занятости в этом секторе замедлились до пятимесячного минимума, что также отразило снижение давления на производственные мощности.

Отмечается также, что ожидания среди компаний сферы услуг остались высокими в январе, и степень оптимизма была максимальной с июля 2011 года. Участники исследования надеются на привлечение новых клиентов, планируют инвестиции с целью расширения бизнеса, а также ожидают более благоприятных условий в отношении спроса. Производственный сектор разделил оптимизм компаний сферы услуг, отмечается в сообщении.