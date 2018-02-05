Минфин не отказывается от идеи отменить налог на движимое имущество в России

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ не отказывается от идеи отменить налог на движимое имущество, заявил замминистра Илья Трунин.

"Хороший ли инструмент - налогообложение движимого имущества? Нет, не очень", - сказал Трунин, выступая на Неделе российского бизнеса РСПП.

"Мы не отказываемся от идеи отменить этот налог, минимизировать", - сказал замминистра. По его словам, большинство стран с развитой налоговой системой не включает движимое имущество в объекты налогообложения.

"Мы с 2012 года пытаемся осознанно его отменить разными способами. Но у нас это не получается, потому что есть федеративное устройство государства и необходимо предоставить определённый уровень доходов бюджетам субъектов РФ", - добавил он.

С 2018 года истёк срок действовавшего в последние годы моратория на этот налог. Право отменить его принадлежит властям регионов, однако ни один из субъектов РФ не отказался от этого налога. В результате налоговая нагрузка на бизнес выросла.