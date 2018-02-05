FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Индекс деловой активности в еврозоне в январе поднялся до максимума почти за 12 лет


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 58,8 пункта с 58,1 пункта месяцем ранее, что стало максимумом с июня 2006 года, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 58,6 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в январе вырос до максимума за 10,5 лет в 58 пунктов с 56,6 пункта в декабре. Эксперты ожидали роста до 57,6 пункта.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в январе вырос максимума за 6 лет и 9 месяцев в 59 пунктов с 58,9 пункта в декабре. При этом аналитики прогнозировали снижение до 58,8 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до максимума с марта 2011 года в 57,3 пункта с 55,8 пункта в декабре.

Композитный индекс деловой активности во Франции в январе сохранился на уровне декабря в 59,6 пункта. Эксперты ожидали показатель на уровне 59,7 пункта. PMI страны в сфере услуг в январе вырос до 59,2 пункта с 59,1 пункта месяцем ранее.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ