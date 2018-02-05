Индекс деловой активности в еврозоне в январе поднялся до максимума почти за 12 лет

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 58,8 пункта с 58,1 пункта месяцем ранее, что стало максимумом с июня 2006 года, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 58,6 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в январе вырос до максимума за 10,5 лет в 58 пунктов с 56,6 пункта в декабре. Эксперты ожидали роста до 57,6 пункта.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в январе вырос максимума за 6 лет и 9 месяцев в 59 пунктов с 58,9 пункта в декабре. При этом аналитики прогнозировали снижение до 58,8 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до максимума с марта 2011 года в 57,3 пункта с 55,8 пункта в декабре.

Композитный индекс деловой активности во Франции в январе сохранился на уровне декабря в 59,6 пункта. Эксперты ожидали показатель на уровне 59,7 пункта. PMI страны в сфере услуг в январе вырос до 59,2 пункта с 59,1 пункта месяцем ранее.