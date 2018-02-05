Минфин РФ в феврале будет покупать валюту на рекордные 15,7 млрд руб в день

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 15,7 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 298,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Объем покупки валюты Минфином с февраля по март превысит предыдущий рекордный показатель января 2018 года с ежедневными операциями в 15,1 миллиарда рублей и совокупным объемом покупок за месяц в 257,1 миллиарда рублей.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на курс российской валюты, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2018 года в размере 293,6 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2018 года составило 4,5 миллиарда рублей.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 298,1 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля по 6 марта 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином, как и прежде, будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.