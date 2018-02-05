FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Путин ратифицировал протокол о списании $240 млн остатка долга Киргизии


Мировая экономика / Экономика

 

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией, который предусматривает списание остатка ее долга в 240 миллионов долларов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2012 году главы Киргизии и России договорились об урегулировании путем списания долга республики перед РФ на общую сумму в 488,9 миллиона долларов. В мае 2013 года РФ списала Киргизии 188,9 миллиона. Остаток задолженности в 300 миллионов долларов с 16 марта 2016 года подлежал поэтапному списанию равными ежегодными долями в течение 10 лет (до 2025 года включительно). До 15 марта 2016 года Киргизия уплачивала проценты на остаток задолженности, общая сумма которых за период с 2013 года составила 7,98 миллиона долларов. После очередного списания в марте 2017 года части задолженности сумма долга Киргизии перед Россией по соглашению составила 240 миллионов долларов.

В феврале 2017 года президент Киргизии обратился к президенту РФ с просьбой о единовременном списании остатка задолженности, мотивировав ее необходимостью улучшения долговых показателей Киргизии. В июне текущего года был подписан протокол к соглашению, предусматривающий единовременное списание остатка задолженности перед Россией в рамках оказания официальной помощи развитию Киргизии.

В результате такого списания объем государственного внешнего долга Киргизии уменьшится на 6,5%, а отношение долга сектора государственного управления Киргизии к ВВП сократится с 65,2% до 60,6%. С финансовой точки зрения для России списание задолженности Киргизии не повлечет за собой выпадающих доходов федерального бюджета, поскольку по соглашению после 15 марта 2016 года каких-либо выплат от дебитора в пользу России не предусмотрено, отмечается в пояснительной записке.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ