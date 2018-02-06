Генпрокуратура РФ будет согласовывать больше проверок бизнеса

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Новый законопроект Генпрокуратуры РФ предлагает существенно расширить пласт проверок предприятий, которые требует согласования с прокурорами, заявил во вторник первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

"Нами по поручению президента подготовлен и направлен законопроект, который существенно предполагает расширение сферы проведения процедуры согласования проверок - то есть расширить пласт тех проверок, проведение которых требует согласования с органами прокуратуры", - сказал Буксман на форуме "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и государства" в рамках Недели российского бизнеса 2018.

Ссылаясь на "мнение предпринимательского сообщества", Буксман отметил, что прокуратура "на довольно высоком уровне" справляется с задачей снизить административное давление на бизнес.

"С учетом положительной динамики этого процесса, предполагается дальнейшее расширение полномочий органов прокуратуры", - добавил первый заместитель генпрокурора.