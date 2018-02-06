СМИ: Российские бизнесмены начинают ощущать влияние "кремлевского списка" США

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские бизнесмены, попавшие в так называемый "кремлевский список" США, начинают ощущать на себе влияние этого шага американских властей - они сталкиваются с дополнительными проверками, по крайней мере по некоторым из своих финансовых сделок, пишет агентство Блумберг.

Минфин США в конце января в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели - всего более 200 человек. В том числе министерство составило "список олигархов", в который вошли 96 российских бизнесменов с состоянием от 1 миллиарда долларов. Это в точности те же люди, что занимают первые 96 строчек в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном журналом Forbes.

Список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Как пишет Блумберг, вашингтонская Financial Integrity Network, которая консультирует банки и другие организации по вопросам финансовой безопасности, в этой связи рекомендовала клиентам тщательно проверять сделки с участием кого-либо из упомянутых в списке лиц. Компания предложила считать их "политически значимыми" персонами, которые, по определению регуляторов, ассоциируются с повышенными рисками вовлеченности во взяточничество или коррупцию в связи с занимаемым ими положением и оказываемым влиянием.

Один из фигурирующих в списке российских предпринимателей сказал Блумбергу на условиях анонимности, что опасается краха сделки с иностранными партнерами, закрытия которой он ожидал в ближайшие несколько месяцев. По словам другого бизнесмена, его репутация серьезно пострадала из-за публикации списка. Кроме того, агентство со ссылкой на четыре источника сообщает, что отдельные банки после обнародования "кремлевского списка" усилили контроль за транзакциями.

Вместе с тем в материале отмечается, что не все упомянутые в списке россияне ждут негативных последствий для себя. В частности, возможных личных санкций не опасается глава ВТБ Андрей Костин. Также приводится мнение аналитика UFG Wealth Management и учредителя Ferrari & Associates Эриха Феррари, согласно которому некоторые бизнесмены начали избавляться от сомнительных активов еще в августе, а также проводить сделки в евро, а не в долларах, чтобы избежать использования американских банковских счетов.