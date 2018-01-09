Российские миллиардеры за два дня потеряли более $4,5 млрд из-за обвала бирж США

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Потери российских миллиардеров в результате падения бирж США увеличились еще на 2,5 миллиарда - до более чем 4,5 миллиарда долларов за два дня, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Во вторник индексы США закрылись в плюсе, отыграв часть падения торгов понедельника. Однако европейские и российские биржи, где в основном торгуются активы российских миллиардеров, за этот период снижались. Индексы США выросли на 2% после краха накануне

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В этом списке сейчас находится 27 россиян, и, по оценке Блумберга, за вторник лишь четыре человека из списка увеличили свое состояние, тогда как остальные 23 - сократили. Всего потери составили 2,5 миллиарда долларов во вторник, а в понедельник - около 2,1 миллиарда долларов.

Больше всех во вторник потерял глава и совладелец "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов, его состояние уменьшилось на 430 миллионов долларов. Основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял 321 миллион долларов. Роман Абрамович обеднел на 286 миллионов долларов, а президент "Норникеля" Владимир Потанин - на 253 миллиона долларов.

Наибольший рост капитала отмечен у основного владельца НЛМК Владимира Лисина, который стал богаче на 214 миллионов долларов. Совладелец "Новатэка" NVTK и "Сибура" Леонид Михельсон заработал за вчерашний день 74,1 миллиона долларов. В плюсе оказались также основной владелец "Северстали" CHMF Алексей Мордашов и предприниматель Юрий Мильнер - их состояние выросло на 6,22 миллиона и 67 миллионов долларов соответственно.

При этом Мордашов по-прежнему возглавляет список богатейших людей России по данным BBI. Его состояние оценивается в 20,4 миллиарда долларов. Потанин занимает вторую строчку с состоянием в 19,6 миллиарда долларов, Лисин - третью (18,7 миллиарда долларов). Четвертое и пятое место остаются у Михельсона и Вексельберга (18 миллиардов и 16,5 миллиарда долларов соответственно). Таким образом, первая пятерка остается неизменной.