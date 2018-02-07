По проверкам Счетной палаты за 2017 год было возбуждено 25 уголовных дел

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Следственные органы РФ в 2017 году возбудили 25 уголовных дел по итогам прокурорских проверок на основании материалов Счетной палаты по фактам хищения бюджетных средств, говорится в сообщении аудиторов.

"Органами предварительного следствия в 2017 году возбуждено 25 уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах и должностных преступлений", - сообщила Счетная палата. При этом в федеральный бюджет было возвращено 20 миллионов рублей.

По данным контрольного ведомства, уголовные дела возбуждались по нарушениям, среди которых хищение бюджетных средств в управлении судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе и в Ростовском референтном центре федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Среди выявленных аудиторами нарушений также - нецелевое расходование бюджетных средств руководством ВНИИ "Экология", чиновниками департамента лесного хозяйства Приморского края, оплата фиктивных счетов федеральным агентством водных ресурсов, злоупотребления в ФГУП "Дальспецстрое" при расходовании субсидий.

Счетная палата отмечает, что количество административных дел по итогам ее проверок за прошедший год практически не изменилось: в 2017 году было возбуждено 117 дел против 112 дел в 2016 году. При этом число уголовных дел за год сократилось почти вдвое: с 43 в 2016 году до 25 - в 2017 году.

Генпрокуратура по результатам проверок материалов Счетной палаты внесла 214 представлений об устранении нарушений закона, что на 19% ниже, чем в 2016 году. При этом число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, за год сократилось в шесть раз - до 25 человек в 2017 году против 150 - 2016 году.