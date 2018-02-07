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В ФРГ консерваторы и социал-демократы договорились о создании коалиционного правительства


Мировая экономика / Экономика
  • # Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
    © AFP, Christof Stache

БЕРЛИН, 7 фев - ПРАЙМ. Возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель консервативный союз и левоцентристская Социал-демократическая партия в среду достигли соглашения о формировании коалиционного правительства, сообщает Dow Jones.

Один из руководителей входящего в консервативный альянс баварского Xристианско-социального союза Александр Добриндт сказал, что переговоры закончены. Социал-демократы объявили о завершении переговоров в сообщении для СМИ.

По словам Добриндта, подробно о политических подробностях соглашения и распределения министерских портфелей будет объявлено позднее в среду.

По информации близкого к переговорам источника, в новом правительстве пост министра финансов будет контролировать Социал-демократическая партия.

Последние восемь лет, в том числе в период кризиса суверенного долга в Европе, министерство финансов возглавлял представитель Христианско-демократического союза Вольфганг Шойбле. До 2009 года министром финансов был номинант социал-демократов Пеер Штайнбрюк.

Планировалось, что переговоры завершатся в воскресенье, но они затянулись.

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