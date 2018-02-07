Власти РФ выделят дополнительно 10-30 млрд руб на поддержку АПК в 2018 г

ГОРКИ, 7 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос выделения дополнительного финансирования на развитие сельского хозяйства в 2018 году, объем средств может составить 10-30 миллиардов рублей, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

"Мы сегодня заявляли и о тех дополнительных объемах поддержки финансовой, в том числе, с изменением бюджета 2018 года, поправки, которые будут, безусловно, вноситься… Премьер очень внимательно выслушал всех - и Минфин, и естественно, нас, и союзы, и губернаторов", - рассказал Ткачев по итогам совещания у Медведева по поддержке АПК.

"Было принято решение, (дано - ред.) поручение найти ресурсы, источники, возможности для того, чтобы поддержать агропромышленный комплекс, особенно инвестиционные проекты, которые будут двигать нашу страну и в целом сельское хозяйство. Выводить нас на совершенно новый уровень, в том числе, экспорта", - продолжил глава Минсельхоза.

"Суммы разные - от 10 до 30 миллиардов. Но это все нуждается в проработке, и конечно, в поиске источников. Понимаете, деньги - это самое главное и самая большая проблема, их не так много… Все министерства пытаются их получить. Но я очень надеюсь, что... какие-то минимальные средства мы получим для развития", - подытожил министр.