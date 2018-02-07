Международные резервы РФ в январе выросли на 3,5%

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 февраля составили 447,735 миллиарда долларов против 432,742 миллиарда долларов на 1 января, сообщил Банк России.

Таким образом, за январь резервы увеличились на 15 миллиардов долларов, или на 3,5%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.